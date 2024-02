Napoli | spara dal balcone e si barrica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 11.20 Momenti di panico questa mattina nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. Un uomo hato in aria daldella sua abitazione e poi si èto in casa. Sul posto è intervenuta la polizia.Presente anche un negoziatore. Secondo quanto riferito da vicini, in passato l'uomo aveva lavorato come guardia giurata, ma poi aveva perso il posto. Secondo le prime informazioni ha 3 figli, due dei quai sono a scuola mentre il terzo è in gita scolastica. Non è chiaro se in casa con lui ci sia la moglie.