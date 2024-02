Napoli | prosegue la preparazione verso il Milan | Politano torna a lavorare in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 febbraio 2024)ladelal Konami Training Center in vista del big match di domenica sera contro il. Buone notizie per Walter Mazzarri, che ritrova Matteo: l’esterno è infattito ad allenarsi indopo il differenziato di ieri. Zielinski, Meret e Olivera hanno svolto prima parte di seduta ine seconda parte con lavoro personalizzato in campo. Per quanto riguarda la seduta odierna, Walter Mazzarri ha fatto svolgere ai suoi lavoro tecnico tattico e una partitina. SportFace.