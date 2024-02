Napoli | lo strano caso di Demme | stipendio stellare da fuori rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 - L'uragano Aurelio De Laurentiis ha colpito ancora e, come sempre, dopo il suo passaggio nulla è più come prima. L'ennesimo show in conferenza stampa del presidente deltocca diversi temi trasversali: dallo stato di salute del suo club e della squadra a quello del calcio italiano, passando per il tumultuoso addio di Luciano Spalletti e la successiva scelta, con il senno di poi, non proprio felice di virare su Rudi Garcia, fino ad arrivare al futuro e alle possibilità che ha in serbo. Insomma, al di là del valore delle singole dichiarazioni e dell'opinione generale che si può avere al riguardo, ADL non è mai banale e conferma l'attenzione verso la sua creatura, curandone come al solito prima l'aspetto economico e poi quello sportivo. Ecco, ogni tanto anche una gestione oculata come quella quasi ventennale di De Laurentiis ...