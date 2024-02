Napoli | le ultime da Castel Volturno | il report | Politano torna in gruppo

Beffa incredibile per Juventus e Napoli . Koopmeiners si è d’improvviso avvicinato alla Premier League. Le ultime di mercato sull’olandese. Continua ... (rompipallone)

Verso Milan-Napoli , segna sempre il francese in maglia numero 9 Olivier Giroud : negli ultimi 6 incontri sono arrivati 5 goal … Il Milan di Stefano ... (dailymilan)

Difesa a tre o a quattro per il Napoli ? Walter Mazzarri, dopo l’esplosiva conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, non l’ha voluto svelare alla ... (sportface)

Una gara davvero molto importante ed estremamente interessante aprirà le danze, splendidamente, in questa diciannovesima giornata di Lega Basket A. ... (metropolitanmagazine)

Allenamento Napoli - le ultime : Piotr Zielinski non si è allenato col gruppo

Napoli in ansia per l’assenza di Zielinski. Aggiornamenti su Meret e Olivera. Mazzarri cerca soluzioni per il match contro il Verona. NOTIZIE ... (napolipiu)