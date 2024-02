Napoli | grossa cifra nelle casse del club | incassati 77 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Scudetto e non solo, la scorsa stagione anche il quarto di finale di Champions, risultato storico ed utile sotto l’aspetto economico. La scorsa stagione sotto l’ombra del Vesuvio è stata magica. Ildi Luciano Spalletti si è reso protagonista di un percorso unico: non solo lo scudetto, atteso per trentatrè anni e stravinto in un campionato dominato, ma anche il quarto di finale in Champions League, fase mai raggiunta nella competizione dalle grandi orecchie dal. Un percorso che vista la squadra ingiocabile ammirata sino a marzo, aveva fatto sognare ai supporters azzurri ed allo stesso patron Aurelio De Laurentiis, di potersi spingere sino alla finale, considerando il tabellone fortunato che aveva accumulato tutte le favorite dall’atra parte. Ahimè, non è stato così: qualche infortunio di troppo ed una direzione di gara complessivamente ...