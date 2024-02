Napoli | De Laurentiis nel pomeriggio incontrerà a Roma i parlamentari al Senato

"Molti ci hanno accusato di non investire nei giovani, di non aver fatto il vivaio del Napoli ma questo non è vero. Avere una seconda ... (calciomercato)

Edoardo De Laurentiis nella giornata di oggi spegne le candeline, il vice presidente del club azzurro compie 39 anni. Compleanno in casa Napoli, Edoardo De Laurentiis compie 39 anni, il vice ...Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.