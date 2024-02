Nandez | «Ecco perché il Cagliari è il mio posto felice»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nahitan, giocatore del, ha parlato ai canali ufficiali della Lega di Serie A anche del suo futuro Nahitan, giocatore del, ha parlato ai canali ufficiali della Lega di Serie A anche del suo futuro. PAROLE – «Il calcio per me è tutto. Era una passione che è diventato un lavoro e la verità è che mi rende. Per usare una sola, anzi due parole: è un sogno. Non riesco a pensare ad un altro luogo che mi rendaquanto. La gente, la città, il paesaggio, la campagna, la spiaggia, il calcio. Amo gli abitanti di, mi fanno sentire davvero come uno di loro, un sardo. Un sogno che ho, te lo dico sinceramente, è poter avere la possibilità di vivere qua quando un giorno mi ritirerò. E’ l’unico ...

Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari, ha raccontato il suo amore per il calcio e per la città di Cagliari nel corso della nuova puntata di Campioni del Made In Italy, format della ...El Leon passeggia per le strade di Castello e dichiara il suo legame incondizionato con la città: « Non riesco a pensare a un altro posto che mi rende felice come Cagliari. La gente», prosegue Nandez, ...Nahitan Nandez, giocatore del Cagliari di Claudio Ranieri, ha parlato a lungo con i canali ufficiali della Lega di Serie A. Le sue parole: Nella giornata odierna ha preso la parola il calciatore class ...