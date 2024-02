Myrta Merlino salta Pomeriggio Cinque e viene sostituita | “Sono crollata anche io” Il motivo dell’assenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024)non ha condotto l’ultima puntata di. Come spiegato dalla giornalista stessa, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, ilche l’avrebbe (momentaneamente) tenuta distante dagli studi di Mediaset sarebbe riconducibile all’influenza: “Cari tutti,io – ha scritto – Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda“, si legge, con tanto di rassicurazione finale: “Torno prestissimo!“. In un primo momento si pensava che a sostituirla subentrasse la giornalista del Tg5, Simona Brttise, la conduzione, è stata affidata a Giuseppe Brindisi: “Buonoggi tocca a me ...