Mussini top scorer | Bruttini fondamentale Sella | chi sale e chi scende | ora il rush finale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una fase a orologio che tradizionalmente non ha mai prodotto grandi rimonte o clamorosi scossoni di classifica, che laCento affronterà da sabato sera con l’obiettivo di confermare (o magari migliorare) il piazzamento della regular season, che significherebbe salvezza conquistata attraverso i playoff. Si comincia in casa, contro Ca, un’avversaria che durante l’anno ha vinto soltanto cinque partite, ma guai sottovalutarla in casa biancorossa: in una stagione che ha visto fin qui solo quattro vittorie casalinghe, con alcuni ko sanguinosi sul campo di casa anche contro formazioni alla portata, anche i piemontesi vanno affrontati con rispetto. E sarà finalmente l’occasione anche per tastare il livello medio del girone Verde, dato che per mesi si è detto che, a parte Trapani e Cantù, il livello del raggruppamento Rosso fosse decisamente più ...