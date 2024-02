Mundys sempre più green Dopo il bond | la promozione di Carbon disclosure project

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La sostenibilità occupa un postopiù centrale nelle strategie dei grandi gruppi industriali. E, reduce dal lancio del suo primo, accolto decisamente bene dal mercato, non fa eccezione. A febbraio l’ex Atlantia ha infatti raggiunto il massimo livello di rating died è stato inserito nella cosiddetta A list, un club esclusivo che ospita solo 300 aziende sulle oltre 21 mila valutate a livello globale. Un premio alla società guidata da Andrea Mangoni e presieduta da Giampiero Massolo, in materia di trasparenza, strategia sul fronte della lotta al cambiamento climatico e gestione dei rischi connessi. E anche prestigioso visto che Cdp è oggi il riferimento internazionale per le performance ambientali tanto che nel 2023, ...