Mps | conti record | 2 miliardi di utile Torna il dividendo dopo 13 anni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Adesso Banca Montepaschi è ripartita. Qualcuno ha definito la nostra evoluzione come un Rinascimento. Non so se si possa parlare di Rinascimento, ma abbiamo creato le condizioni giuste affinché questo si verifichi. Abbiamo fatto il nostro dovere portando un peso notevole sulle nostre spalle legato ai contenziosi legali. E’ stato come scalare una montagna con uno zaino molto pesante. Il nostro zaino si è alleggerito notevolmente e riteniamo di poter accelerare il passo. Vogliamo rafforzare la vocazione di banca commerciale semplice e chiara". Così parlò Luigi Lovaglio, ad di Banca Mps, nella sua conference call con la comunità finanziaria per il bilancio 2023. In 5 secoli e mezzo di storia, pur ignorando il valore dei fiorini, dei sanesi d’oro e di qualunque altra moneta si battesse nel Granducato, mai il Monte dei Paschi aveva chiuso icon un ...