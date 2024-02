Mozione Ue contro Putin | “Vuole distruggere la nostra democrazia” La Lega non vota

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “La Russia sta provando a minare elain Europa, fomentando divisioni tra i nostri cittadini, reclutando eurodeputati e cercando di creare un sistema di dipendenza attraverso i partiti politici europei, che così agiscono da megafoni della propaganda del Cremlino e ne servono gli interessi”. L’Europarlamento riunito in plenaria a Strasburgo ha lanciato l’allarme a pochi mesi dalle elezioni europee di giugno, e lo ha fatto approvando a stragrande maggioranza una risoluzione di condanna nei confronti di Mosca e della sua strategia di lungo termine di interferenza, chiedendo per questo di rafforzare e vigilare sulle sanzioni. La risoluzione che condanna le interferenze di Mosca è stata approvata a stragrande maggioranza, anche con i sì di Fratelli d’Italia. Diversa la scelta delladi Salvini, citato per ...