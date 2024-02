Mourinho | 'Un ricordo della mia carriera? La Conference con la Roma Volevo De Rossi in due club'

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Jose, ex allenatore, ha parlato al canale YouTube di Ohm in occasione di alcuni spot per Topps in vista di Euro 2024: "I...

Lo Special One ha risposto alle curiosità dell'influencer Ohm a margine di uno spot per Euro 2024, durante cui il portoghese era ancora alla Roma: "Tanti ricordi brutti, la finale di Europa League dec ...L'ex allenatore della Roma: "Anche i ricordi brutti sono tanti, come una finale di Europa League decisa da un arbitro. Avrei voluto De Rossi e Totti all'Inter ma non è stato possibile" ...Dopo la gioia del primo gol in Serie A segnato con la maglia della Roma, Dean Huijsen ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport.Ecco il commento del giovane difensore di proprietà della Juve: 'Non sa ...