Mourinho torna su Budapest | “Ho perso una finale di Europa League perché lo ha deciso l’arbitro”

"Tanti ricordi, tanti belli e tanti brutti. Però se devo sceglierne uno magari dico l'ultimo. La Conference conquistata con la Roma non è la coppa più importante, ma se devo scegliere dico questo. Anche i ricordi brutti sono tanti, due semifinali Champions perse ai rigori, una finale di Europa League persa ai rigori perché l'arbitro aveva deciso che non potevamo vincere". Lo ha detto José Mourinho in un'intervista al canale dello Youtuber Ohm: "Per stare in tema Roma avrei voluto De Rossi all'Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile. Volevo anche Totti all'Inter, nonostante l'età, ma non è stato possibile".

