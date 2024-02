Mourinho | «La Conference con la Roma il ricordo più bello»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Le parole di Josedopo l’addio alla: «Larimane tra i ricordi più belli della mia carriera» Joseha parlato al canale YouTube di Ohm. Di seguito le parole dell’ex tecnico della. RICORDI – «Sono tanti. Tanti belli e tanti brutti. Però se devo sceglierne uno magari dico l’ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l’ultimo, è laconquistata con la. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due. Anche i ricordi brutti sono tanti, due semifinali Champions perse ai rigori, una finale di Europa League persa ai rigori ...

