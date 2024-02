MotoGP | test Sepang 2024 | Bagnaia fa segnare il record della pista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sulladiè in corso il terzo e ultimo giorno diin vista del Mondiale di. E Francescoguida la classifica dopo aver firmato il nuovodel circuito malese in 1’56?682. Secondo tempo (+0.172) per lo spagnolo Jorge Martin davanti all’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, il più veloce ieri. Intanto Davide Brivio torna in: è il nuovo team principal di Aprilia Trackhouse. SportFace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 In pista ora Acosta, Binder e Viñales, mentre Bagnaia dopo una breve sortita è tornato ai box. 9.17 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.44 Anche Fabio Di Giannantonio ora in pista , mentre Marquez continua a fare tempi superiori al suo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 Rientra in pista Brad Binder, così come Miguel O LIVE ira, Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori. 10.05 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39 Sta girando anche Luca Marini che ha completato finora 37 giri con la sua Honda. 10.36 Rientra in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 Bagnaia ha fatto la voce grossa in quest’ultima giornata con il record della pista . Specie nel day ... (oasport)

La terza e ultima giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang in vista del Mondiale 2024 è andata in archivio ... (oasport)

Test Sepang MotoGP 2024 – La terza ed ultima giornata di test IRTA MotoGP al Sepang International Circuit è stata caratterizzata da prestazioni monstre. Per la prima volta in Malesia è stato ...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - 'Quest'anno ci sarà da divertirsi, non sarà solo una lotta a tre tra me, Pecco e Martin'. E' la sensazione espressa da ...Francesco Bagnaia guida la classifica dei tempi sulla pista di Sepang, nel terzo e ultimo giorno di test in vista del via del mondiale della MotoGP. Il campione della Ducati a metà giornata ha firmato ...