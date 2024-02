MotoGP | Martin soddisfatto dopo i test | “La moto ha potenziale”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.36 1:58.346 per Bagnaia che sta lavorando a sua volta in modalità gara . Il campione del mondo chiude un ... (oasport)

Jorge Martin si è distinto in sella alla Ducati in occasione dei tre giorni di Test MotoGP andati in scena a Sepang. Il pilota spagnolo ha ottenuto degli ottimi riscontri sulla pista malese e ha fatto ...La tre giorni di test pre campionato in Malesia si chiude con Martin in scia al campione in carica e quattro Ducati ai primi quattro posti. Bene anche l'Aprilia di Espargaro, quinto ..."Questo tempo è la conseguenza del lavoro fatto, molte delle novità che abbiamo provato hanno funzionato. Andiamo via da qui con un'ottima base per riprendere il lavoro in Qatar" ha detto un sorrident ...