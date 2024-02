MotoGP | Marco Bezzecchi | “Devo lavorare sullo stile di guida | GP23 non facile da mettere a punto”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un ultimo giorno di test un po’ complicato pera Sepang (Malesia), sede della tre-giorni di prove ufficiali riservati alla. Le squadre hanno potuto sfruttare il loro materiale perle nuove moto in vista dell’inizio della stagione., in sella alla Ducatidel neonato Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ha concluso al 17° posto il day-3 a 1.313 da un velocissimo Francesco Bagnaia, che sulla Rossa ufficiale ha stampato il nuovo record “ufficioso” della pista (1:56.682). “Chiudiamo questo primo test con una giornata un po’ complicata. Abbiamo avuto un piccolo problema sulla moto e abbiamo optato per non tentare il time attack. Ho preferitoancoradi ...