MotoGP | Luca Marini | “La Honda? Mi sto adattando Abbiamo capito che direzione prendere

(Di giovedì 8 febbraio 2024)al cambio di sella più difficile della sua carriera. Dopo aver lasciato una moto Ducati, per il centauro italiano è iniziata una nuova avventura: quella con. Intervistato da Sky Sport durante i test di questi giorni, a Sepang, in Malesia, il pilota originario di Tavullia ha detto: “Lo moto è migliorata tanto in questi giorni. Johann (Zarco, ndr) ha fatto un bellissimo giro: 1’57?3, inizia a essere un ottimo tempo qui a Sepang, anche se la Ducati ha fatto spavento”. Poi ha aggiunto: “Questa moto è molto diversa rispetto alla Ducati, quindi anche io mi devo adattare. Dobbiamo lavorare meglio sul setting in generale, in particolare sul turning: sono un po’ lento sull’inserimento e sto cercando di trovare il tempo in frenata, ma poi capisco di essere un po’ più lento”. Sulla presa di confidenza con la moto, ...