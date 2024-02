MotoGP | Fabio Quartararo è cinico | “Non siamo vicini ai nostri rivali”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sono state giornate di test a Sepang per i campioni dellache si sono ritrovati per collaudare le nuove moto, ma soprattutto le nuove migliorie tecniche che sono state apportate. Tra coloro che hanno preso parte ai giri di prova vi è stato anche, autore di un giro decisamente di alto livello e concluso in 1’57”888. Quando però gli viene chiesto se la Yamaha sia riuscita ad avvicinarsi ai propri, lui risponde in maniera secca. Ecco dunque quali sono state le sue parole rilasciate alla stampa.: “Non è vero cheai” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaQueste alcune delle dichiarazioni del pilota riprese da Moto.it: “Non ...