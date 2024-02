MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Un test da 9 | torno in Italia con il sorriso”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Buone sensazioni.Diha completato il proprio lavoro in modo proficuo nel terzo e ultimo giorno didia Sepang (Malesia). 55 giri coperti, migliorando ancora il suo riscontro e fermando il cronometro a 1:57.343, ottavo nella classifica odierna guidata da un grande Francesco “Pecco” Bagnaia (1:56.682). Un processo di adattamento alla GP23 per, che l’anno scorso nel Team Gresini aveva in dotazione una GP22. E’ un po’ per questo che qualche sbavatura c’è, come una piccola scivolata in curva-9 prima della pausa pranzo. Tuttavia, Diha eseguito una convincente simulazione di Sprint Race nel pomeriggio malese. “incon il, se devo dare un voto a questo ...