MotoGP | Ducati | si va verso un altro dominio Anche Bastianini con Bagnaia e Martin?

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Si viaggia velocementeun’altra stagione di: gli appassionati in questi giorni si sono potuti intrattenere con i test a Sepang, in Malesia, fondamentale per sperimentare le nuove moto, le novità e gli aggiornamenti in vista della prima gara in Qatar, a Lusail, il prossimo 10 marzo. Il segnale principale che hanno inviato questi test è la competitività assoluta della: la moto, come negli scorsi anni, è sicuramente la prima forza del Mondiale e vede competitive sia le ufficiali che le clienti. Francescoha chiuso con il record della pista con la sua Desmosedici appena davanti a Jorgee, dopo qualche difficoltà il primo giorno con la vecchia carena, con quella nuova sembra aver svoltato e trovato immediatamente un certo feeling. Pecco ha sottolineato la prestanza di ...