MotoGp | Bagnaia domina i test di Sepang Da Martin a Marquez | come sono andati i suoi rivali

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuovo record del circuito, con un miglioramento di quasi un secondo rispetto al 2023: uno scatenato Francescohato l’ultima giornata di. Il campione del Mondo in carica con la sua Ducati ha firmato il nuovo giro veloce in 1’56?682, circa mezzo secondo meglio del tempo di ieri del compagno di scuderia Enea Bastianini. Che conferma di aver trovato un bel feeling con la Rossa di Borgo Panigale e ha comunque fatto registrare il terzo tempo, a due decimi da. Bastianini, senza infortuni, si candida quindi a diventare un possibile rivale di Pecco per il titolo. Lo sarà certamente Jorge(Pramac): lo spagnolo ha firmato il secondo tempo a +0.172. Più indietro, almeno per il momento, Marc: l’otto volte ...

La terza ed ultima giornata dei Test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang in vista del Mondiale 2024 è andata in archivio ... (oasport)

Ultimo giorno di test a Sepang per la MotoGP 2024: Bagnaia frantuma il record della pista, in classifica dei tempi lo seguono Martin e Bastianini ... (fanpage)

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nell'ultima giornata di Test MotoGP a Sepang e si è ripreso il record della pista. Prestazione decisamente confortante da parte del due volte Campione del ...Jorge Martin si è distinto in sella alla Ducati in occasione dei tre giorni di Test MotoGP andati in scena a Sepang. Il pilota spagnolo ha ottenuto degli ottimi riscontri sulla pista malese e ha fatto ...Test Sepang MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia è stato grande protagonista nei test malesi svolti al Sepang international Circuit. Il #1 della Ducati che in questa stagione difenderà per la seconda vo ...