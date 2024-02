MotoGP | Bagnaia chiude col botto i test di Sepang e firma il nuovo record! Dominio Ducati

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La terza e ultima giornata deicollettivi ufficiali pre-stagionali dellain vista del Mondiale 2024 è andata in archivio fortunatamente senza intoppi dal punto di vista meteorologico, visto che la tanto temuta pioggia (prevista inizialmente nel pomeriggio malese) alla fine non ha colpito il circuito asiatico consentendo ai team di completare regolarmente il programma di lavoro. Day-3 dominato dalla, che fa poker e piazza addirittura sei moto nelle prime sette posizioni della classifica con l’unico intruso che risponde al nome di Aleix Espargarò, 5° a 409 millesimi dalla vetta e soddisfatto della sua Aprilia RS-GP 24 sia sul giro secco che sul passo. Davanti a tutti troviamo però il campione del mondo in carica Francesco, autore di un time-attack spettacolare in cui ...

8.52 Buona costanza di rendimento intanto per Di Giannantonio, con l'ultimo giro completato in ... (oasport)

9.20 In pista ora Acosta, Binder e Viñales, mentre Bagnaia dopo una breve sortita è tornato ai box. 9.17 ... (oasport)

9.44 Anche Fabio Di Giannantonio ora in pista , mentre Marquez continua a fare tempi superiori al suo ... (oasport)

10.08 Rientra in pista Brad Binder, così come Miguel O LIVE ira, Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori. 10.05 ... (oasport)

10.39 Sta girando anche Luca Marini che ha completato finora 37 giri con la sua Honda. 10.36 Rientra in ... (oasport)

11.04 Bagnaia ha fatto la voce grossa in quest'ultima giornata con il record della pista . Specie nel day ... (oasport)

Il vicecampione del mondo ha ottenuto il secondo tempo alle spalle di Bagnaia: "Sembra che potremo essere di nuovo io contro lui, ma non solo" ...Francesco Bagnaia guida la classifica dei tempi sulla pista di Sepang, nel terzo e ultimo giorno di test in vista del via del mondiale della MotoGP. Il campione della Ducati a metà giornata ha firmato ..."Jorge è ripartito da dove aveva finito, è un pilota forte e determinato: non abbiamo solo velocità, ma anche il passo. Riesce a girare in 57 basso anche con gomme usate", le parole di Gino Borsoi, ...