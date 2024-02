MotoGP | Alex Marquez | “Dobbiamo lavorare sulla messa a punto e su mio fratello dico…”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Calato il sipario sui test dia Sepang (Malesia) e Francesco Bagnaia ha chiuso con il botto: primato e record della pista in 1:56.682. Grande prestazione di Pecco con la Ducati ufficiale a precedere l’altra Rossa del Team Pramac dello spagnolo Jorge Martin (+0.172) e il compagno di squadra Enea Bastianini (+0.233). Bene anche, che con la Ducati del Team Gresini si è classificato al quarto posto a 0.256 dalla vetta. Grande curiosità sulle sue prestazioni e quelle delMarc, nuovo arrivo nella squadra, oggi settimo a 0.588. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, facendo ildella situazione. “La GP23 è una moto che ha più potenziale, ma devi mettere tutto insieme. Se sbagli, si perde più tempo, mentre con la GP22 ci si poteva permettere qualche ...

Terza e ultima giornata di test collettivi della MotoGP a Sepang e Ducati sempre dominatrice con cinque moto nelle prime sei posizioni. Miglior tempo finale di Francesco Bagnaia con la rossa ufficiale ...Per Alex si è trattato di conoscere la versione 2023 assaggiata ...Insomma, buone sensazioni e già parecchia voglia di misurarsi con le curve di Losail per il Team Gresini MotoGP, tra poco più di una ...L'otto volte campione del mondo, alla sua prima stagione lontano dalla Honda, ha completato un test a Sepang che è andato in crescendo. Il primo giorno Marc Marquez è dovuto rientrare ai box quattro v ...