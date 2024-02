Morto l’anziano trascinato dal bus a Modena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – E’dopo 10 giorni di agonia in ospedale Massimo Roncaglia, 77 anni, che il 29 gennaio era rimasto gravemente ferito a, dopo essere sceso in largo Garibaldi da un autobus della linea 8, che lo aveva. Sulla dinamica dell’incidente è in corso un’inchiesta che è partita dalle immagini registrate dalle telecamere a bordo del bus. L’uomo era caduto a terra, battendo la testa e perdendo conoscenza, appena sceso dall’autobus che era poi ripartito: l’autista non si era accorto di nulla fino alle telefonate della polizia locale e di Seta. L’azienda di trasporti, con il presidente Alberto Cirelli e l'amministratore delegato Riccardo Roat esprime "le più sincere condoglianze ai famigliari della vittima" e "vicinanza all'autista dell'autobus, profondamente scosso dall'accaduto". ...