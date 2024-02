Morti nel camper esploso Le vittime erano madre e figlio | Vivevano in quel van da giorni

Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma la fazione ... (ilsole24ore)

Al Jazeera afferma che una serie di esplosioni hanno avuto luogo in tutta Baghdad, e fonti della sicurezza affermano che un attacco di droni ha preso ... (quotidiano)

Covid in Toscana : 2 morti nell’ultima settimana e 198 nuovi contagi. 71 i ricoverati (1 in terapia intensiva)

Sono due i morti in Toscana per Coronavirus in Toscana registrati nell'ultima settimana (31 gennaio - 7 febbraio 2024). Si tratta di due donne con ... ()