Morbillo | aumentano i casi in Italia L’Iss | “Bambini a rischio” Le regioni più colpite

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 febbraio 2024 – Nel 2023 sono stati registrati in43di, in netta risalita rispetto ai 15 del 2022, mentre a gennaio del 2024 ne sono stati segnalati 27. Lo affermano i nuovi bollettini pubblicati dall'Istituto superiore di sanità. Iss: "pericoloso per i più piccoli” “L'aumento deiche si è registrato inè più contenuto rispetto a quello di altri Paesi europei su cui l'Oms ha recentemente lanciato un allarme, ma non va sottovalutato - commenta Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss –. Ilpuò essere potenzialmente molto pericoloso, specie per i più piccoli, come dimostrano proprio i dati Oms per l'Europa, che riportano nel 2023 21mila ospedalizzazioni e 5 morti. Il ...

