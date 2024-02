Moratti | «Inter molto più forte delle altre! Ma la Juventus dà fastidio»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’ha battuto ladomenica, andando a +4 con una partita in meno, manon esclude ancora i bianconeri dalla corsa per il titolo. L’ex presidente ha dato il suo giudizio a Giù la maschera, su Rai Radio 1. LA FAVORITA – Massimomette da parte per un attimo la scaramanzia, dopo la vittoria di domenica: «sinceramente l’piùaltre, per conto mio. Poi dopo c’è la, che dàcon questo modo di giocare pragmatico: bisogna starci attenti. Però l’quest’anno dà l’impressione di avere un bel gioco, oltre a essere pratica e a vincere le partite. Chi vince non lo so, ma se lo merita perché sta facendo ...