Monreale | 170 piante di droga in serra allacciata alla rete elettrica | 2 arresti

I carabinieri della stazione di Monreale hanno arrestato due uomini ...Nell’appartamento i militari hanno rinvenuto circa 170 piante di cannabis, dell’altezza media di oltre un metro e più di ...Incidente stradale a San Gavino Monreale nella mattinata di oggi 27 gennaio. Stamattina, poco dopo le 8:00, due automobili si sono scontrate all’incrocio tra la via Dante, via Eleonora d’Arborea e via ...