Monete speciali per Jacovitti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Un omaggio all’affilatissima matita di Benito(1923 - 1997), fumettista tra i più rivoluzionari e influenti del secondo ’900": così il Poligrafico e Zecca dello Stato presenta la nuova collezione numismatica 2024 che dedica spazio all’indimenticabile. Nella serie Fumetti, la cui data di emissione è prevista il 28 marzo, ci sarannodal valore nominale di 5 euro raffiguranti Jak Mandolino, Pop Corn e Cocco Bill. Sono prodotte in cinquemila esemplari ciascuna.

Il Poligrafico e Zecca dello Stato lancia una nuova collezione numismatica dedicata al fumettista Benito Jacovitti, con monete raffiguranti i suoi personaggi più famosi.L'onda lunga del trionfo di Malaga diventa una moneta. Come comunicato dalla Fitp, la Zecca dello Stato, il ministero dell'Economia e delle finanze e la Federazione Italiana Tennis e Padel celebrerann ...Si allungano le celebrazioni per la storica conquista dell'Italia dell'ultima Coppa Davis: come riportato dalla Fitp, il trionfo azzurro verrà celebrato con una speciale moneta realizzata con la ...