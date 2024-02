Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domani e dove vedere le gare in tv

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio- In arrivo l'ottava giornata diaidi, in Qatar. Pallamaschile,artistico e tuffi da trampolino tre metri, queste leche dalle ore 7 del mattino (italiane) fino alle 18:30 ci terranno compagnia, solo tre discipline ma unche come sempre è ricchissimo. Dopo una giornatal'Italia dellibero nella staffetta 4x1500 metri è stata beffata all'ultimo dall'Australia che ci ha relegati al secondo posto, continueranno a essere tanti i nostri atleti impegnati nelle. Per quanto riguarda la palla, che domina ildi giornata con ben otto ...

La Nazionale Italiana di Nuoto Artistico ha creato una coreografia sulle note di "Apnea", brano di Emma in gara al Festival di Sanremo ...Martedì, 6 febbraio, prima dell'inizio del Festival, Emma, in collegamento da Sanremo, ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordovasca in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i ...Figurarsi quando, come è successo stamattina ai mondiali dell’acqua a Doha ...nato in Zimbabwe e trasferito in Australia quando aveva sei anni, avviato al nuoto con lo scopo preciso di socializzare ...