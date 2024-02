Mondiali Nuoto di Fondo | la staffetta mista conquista l’argento nella 4×1500

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Doha, 8 febbraio 2024 – L’Italchiude la rassegna mondiale di Doha conin. Giulia Gabbrielleschi (15’36?2), Arianna Bridi (16’46?3), Gregorio Paltrinieri (15’01?4) e Domenico Acerenza (16’04?3) si piazzano alle spalle dell’Australia (1h03’28?00). Il bronzo è andato all’Ungheria in 1h04’06?8. Per l’Italia è il quinto podio iridato consecutivo della. Il racconto della gara e le interviste (feder.it) IL RACCONTO. Gara frazionata e ambizioni che crescono dopo la prima tranche con il quinto posto di Giulia Gabbrielleschi in 15’36?2 preceduta dall’australiana Moesha Johson di 3?9 e dagli uomini di Taipei, Turchia e Cina. Dietro la statunitense Mariah Denigan (15’42?00), la tedesca Leonie Beck ...