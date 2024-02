Mondiali | Minisini trionfa a Doha e porta a casa un oro per il nuoto artistico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Giorgioin alto i colori azzurri eaidi. Il 27enne romano ottiene la medaglia d’oro, la prima a livello individuale in carriera. Un successo storico perché mai un italiano aveva vinto la medaglia d’oro in questa competizione nelal maschile.vince così la sua decima medaglia nella storia dei: sono 17 in tutto quelle dell’Italia.Leggi anche: “Djokovic? Ha perso con Sinner perché non era al 100%”. Parla il mister del serbo ed esplode la polemica Quella diuna vittoria inaspettata Un oro, quello del 27enne romano, che arriva in maniera un po’ inaspettata viste le qualifiche non ...