Mondiali Doha 2024 | il programma di domani Orari 9 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024), venerdì 9, andrà in scena la nona giornata deidegli sport acquatici di. Nella capitale del Qatar il day-9 prevede le gare del nuoto artistico, dei tuffi e del torneo di pallanuoto maschile. Una competizione importante non soltanto per l’assegnazione delle medaglie iridate, ma anche della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Nei tuffi assisteremo a semifinale e Finale della prova femminile dai tre metri. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tenteranno di rientrare nell’atto conclusivo, per dare un connotato diverso a una rassegna iridata sottotono per loro. Dalla piattaforma ci saranno anche i preliminari dellaindividuale in cui saranno impegnati Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen. Alle 10.00 torna in acqua il Settebello. La ...