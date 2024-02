Mondiali di nuoto | staffetta azzurra d’argento | l’Australia ci beffa per due decimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Doha, 8 febbraio 2024 – Sfuma all’ultima bracciata l’oro mondiale per lanella 4x1.500 metri, conno Lee chesul traguardo per dueAcerenza in volata, relegando l’Italia al secondo posto grazie alle ultime due frazioni, con Sloman capace di reggere nella scia di un grandissimo Greg Paltrinieri. Il carpigiano ha dimostrato di esserci, il giorno dopo il mancato podio nella 5 km il campione azzurro facendo vedere tutta la sua classe indirizzando nella terza frazione il destino della4x1.500 metri e consegnando a Mimmo Acerenza un primo posto da difendere dall’assalto del, ma comunque con la certezza dell’Italia sul podio per la quinta volta consecutiva nellamista mondiale, da quando ...