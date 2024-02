Mondiali di Nuoto | l’Italia al via l’11 febbraio | le dichiarazioni del DT Butini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Doha, 82024 – E’ iniziato il conto alla rovescia. L’Italè pronta a scendere in vasca aidi Doha. Le gare prenderanno il via. Gli Azzurri sono arrivati in Qatar ieri pomeriggio e hanno subito cominciato gli allenamenti. Ha parlato il direttore tecnico della Nazionale, Cesare. Su feder.it ha dichiarato: “Idi Doha saranno una manifestazione molto particolare e imprevedibile sia per l’atipica collocazione temporale e perché molti atleti hanno deciso di finalizzare la preparazione non per questo evento ma per i Giochi Olimpici di Parigi, previsti tra sei mesi. Un aspetto che inciderà sulle prestazioni è la posizione nel calendario. E’ l a prima volta che un Campionato del Mondo viene disputato in ...