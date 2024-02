Mondiali di nuoto in Qatar | Giorgio Minisini è oro nel singolo libero 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - "Sono felice per la vittoria, per aver cantato l'inno di Mameli come sognavo fin da bambino quando salivo sul letto, avvolto nella bandiera tricolore, immaginando di essere sul gradino piu' alto del podio". Il sogno diventato realta'. Giorgio Minisini e' il nuovo campione del mondo nellibero delartistico, il primo uomo italiano a riuscirci. L'oro di 'Re Giorgio' o 'Il Maschio', come il titolo del suo libro, e' anche la diciassettesima medaglia del movimento azzurro ad un Campionato mondiale. L'atleta delle Fiamme Oro e Aurelia, 28 anni il prossimo 9 marzo, nelle acque dell' 'Aspire Dome' di Doha, capitale del, e' stato superlativo nell'impressione artistico. Minisini, accompagnato dalle note dell'Hallelujah di Andrea Bocelli, e' arrivato fino a 210.1355 punti che sono valsi la decima ...