Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 9 febbraio e orari tv

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Qatar), 8– Idiportano un'altra medaglia all'Italia, che si assicura l'argento nella staffetta 4x1500 mixed, con il conteggio totale che sale quindi a 5. La spedizione azzurra proverà a rimpinguare il bottino nella giornata di venerdì 9, che avrà in programma tuffi, pallamaschile eartistico. Si aprirà alle 8 (ora italiana, le 10 in Qatar) con il trampolino tre metri donne: si tratterà di una semifinale in cui ci saranno Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che eventualmente andranno a caccia di medaglie alle 16.30 della stessa giornata. Alle 10 tornerà in vasca il Settebello, che sfiderà la Romania nell'ambito del Gruppo D: l'obiettivo sarà provare a ...

AGI - "Sono felice per la vittoria, per aver cantato l'inno di Mameli come sognavo fin da bambino quando salivo sul letto, avvolto nella bandiera ... (agi)

Tutti gli italiani in gara venerdì 9 febbraio ai Mondiali di Doha 2024 delle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 ... (sportface)

Doha , 8 febbraio 2024 - In arrivo l'ottava giornata di gare ai Mondiali di nuoto a Doha , in Qatar. Palla nuoto maschile, nuoto artistico e tuffi da ... (sport.quotidiano)

Dall’11 al 18 febbraio i Mondiali 2024 di Nuoto in corsia saranno di scena a Doha . Nell’Aspire Dome lo spettacolo non mancherà, in una rassegna ... (oasport)

Ai Campionati del mondo di sport acquatici, in svolgimento a Doha (Qatar), il portacolori delle Fiamme oro Giorgio Minisini è tornato ancora sul podio, questa volta sul gradino più alto, e si è messo ...NUOTO, MONDIALI 2024 - L'Italia torna in acqua per il Day 8 a Doha. Bertocchi-Pellacani a caccia della finale del trampolino 3 metri, il Settebello per accedere ai crossover e l'Italia dell'artistico ...