Mondiali di Doha | quartetto azzurro d' argento | Gabbrielleschi | Bridi | Paltrinieri e Acerenza

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Medaglia d’per l’Italia del fondo aidinel team event . La 4X1500 azzurra - composta da Giulia, Arianna, Gregorioe Domenico- cede solo al photofinish all’Australia, che si prende l’oro. Sul gradino più basso del podio, staccata di oltre 38 secondi, l’Ungheria. L’Italia non riesce a difendere il titolo conquistato a Fukuoka...

Arriva una bella e fondamentale vittoria per il Setterosa nell’ultimo match della fase a gironi dei Mondiali 2024 di Pallanuoto in corso a Doha . Le ... (sportface)

Doha (Qatar), 8 febbraio 2024 – Il grande ritorno della pistoiese Giulia Gabbrielleschi ha coinciso con una splendida medaglia d’argento per ... (sport.quotidiano)

La DIRETTA testuale LIVE della finale del duo libero femminile di Nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024 , in corso di svolgimento da venerdì 2 a ... (sportface)

(Adnkronos) – Arriva una medaglia d’ argento per l’ Italia a mondiali di fondo di Doha nel team event. Nella staffetta 4X1500 gli azzurri Giulia ... ()

A Doha le azzurre vincono 12-8 e chiudono il girone a punteggio pieno: si profila una sfida con la Grecia. Lutto per la scomparsa di La Delfa, storico dirigente dell'Orizzonte Catania ...Sorride l’Italia della pallanuoto ai Mondiali di Doha 2024. Le azzurre hanno raggiunto l’obiettivo prefissato: il Setterosa ha avuto oggi la meglio sul Canada, in una partita intensa, dove a fare la ...L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4X1500 ai Mondiali di nuoto in corso a Doha, grazie al quartetto formato da Gabrielleschi, Bridi, Paltrinieri e il lucano Domenico Acerenza. Oro ...