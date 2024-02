Mondiale Over 35 | tutto sulla prima edizione | un revival nostalgico | i 29 nomi annunciati

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una specie di, un tentativo di tenere in vita quel calcio a cavallo tra fine Anni 90 e inizio Anni 2000, ricordato con rimpianto sopratdall’Italia, che all’epoca dominava.questo è la EPG Cup, in altre parole undi calcio35. A organizzare la parata di stelle invecchiate è l’Elite Players Group (da cui il nome EPG). Partecipano le 8 Nazionali che hanno vinto almeno un(quello vero): Inghilterra, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e Uruguay. Luogo, date e regole Il nuovo torneo si terrà in Inghilterra subito dopo la fine della stagione (l’ultimo atto della Champions è il primo giugno) edell’inizio degli Europei fissato per il 14 giugno. Sono in programma sette match, mentre ...

All'atteso evento, che si disputerà a inizio giugno in Inghilterra, parteciperà anche l'Italia con Fabio Cannavaro, Totti, Materazzi e altri ancora ...L'Elite Players Group ha annunciato ufficialmente la nascita del nuovo Mondiale Over 35 (calcio a 11) che inizierà a giugno in Inghilterra e vedrà la partecipazione di ex ...