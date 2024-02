Mo | Usa | ' Iraq informato attacco a Baghdad poco dopo per motivi di sicurezza'

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Washington, 8 feb. (Adnkronos) - L'è statodell'dell'esercito americano che ha ucciso il comandante Kataib Hezbollah asolo, perdioperativa. Lo ha detto un funzionario americano, riferendosi all'uccisione del presunto responsabile dell'mortale con droni in Giordania che ha ucciso tre soldati statunitensi. "Siamo stati chiari nelle dichiarazioni pubbliche e nelle conversazioni private con gli iracheni che gli Stati Uniti avrebbero risposto all'nel momento e nel luogo di loro scelta", ha detto il funzionario, spiegando che una notifica anticipata del raid non sarebbe stata fornita perdioperativa.

La Russia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu sui Raid americani in Iraq e Siria . Lo ha annunciato la missione di ... (feedpress.me)

Sarebbero diverse decine, secondo alcune fonti 39, le vittime complessive dei raid aerei compiuti la scorsa notte dalle forze americani in Siria e ... (open.online)

"Sicurezza e stabilità" dell' Iraq sono a rischio dopo i raid lanciati, anche in Siria, dalle forze Usa contro le milizie filo- Iran per rispondere ... (iltempo)

Il leader dei 300.000 combattenti delle forze di mobilitazione popolari irachene afferma che gli Stati Uniti saranno puniti per i loro attacchi aerei ... (europa.today)

Nuovo raid degli Usa in Iraq. Un drone ha colpito questa sera direttamente sulla capitale Baghdad. Obiettivo dell’attacco, secondo quanto riferito dall’esercito americano, un comandante di Kataib Hezb ...In un post sul suo account X il segretario di Stato americano Antony Blinken afferma che nel suo incontro di ieri con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ...È affidato ad un piano B ancora in discussione al Senato il destino dei fondi a Ucraina, Israele e Taiwan, dopo la bocciatura del disegno di legge bipartisan da 120 miliardi ...