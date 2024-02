Mo | media | ‘Israele permetterebbe a Sinwar di andare in esilio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Tel Aviv, 8 feb. (Adnkronos) – Israele sarebbe disposto a permettere al leader di Hamas e mente del 7 ottobre Yahya in esilio in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi e della fine della presenza di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la Nbc, che, citando sei ?alti funzionari e consiglieri israeliani?, sostiene che il piano sarebbe in discussione da novembre. "Non ci importerebbe se se ne andasse, come fece Arafat quando lasciò il Libano. Permetteremo che ciò accada purché tutti gli ostaggi vengano rilasciati", ha detto alla Nbc un consigliere del primo ministro Benjamin Netanyahu, riferendosi al leader dell'Olp che ottenne il permesso di salpare lasciare Beirut per a Tunisi nel 1982. Secondo quanto riferito, la settimana scorsa Israele ha detto ai negoziatori americani a Parigi di avere una lista di sei leader di Hamas, tra cui e Mohamed Deif, che vuole vedere fuori dalla Striscia di Gaza. La Nbc afferma che il piano non è mai arrivato ad Hamas, perché il gruppo terroristico ha già detto che non accetterebbe la soluzione dell'esilio.