Mo | capo Idf | ' rilascio prigionieri non avverrà senza pressione militare'

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tel Aviv, 8 feb. (Adnkronos) - "Smantellare Hamas non può essere fatto in un breve periodo e si può fare un po' alla volta". Questa la valutazione sulla situazione della guerra dell'esercito israeliano Herzi Halevi, secondo cui tanti più combattenti e comandanti di Hamas verranno uccisi e infrastrutture distrutte, più i militari si avvicineranno al raggiungimento dell'"obiettivo importante" di riportare indietro i. "Stiamo facendo un grande sforzo per questo. E non accadrà”, ha aggiunto Halevi.