Mo | Brigate Qassam colpiscono carro armato israeliano a ovest di Gaza City

Gaza, 6 feb. (Adnkronos) - Le Brigate Qassam hanno scritto su Telegram di aver sparato colpi di mortaio su un centro di comando delle operazioni israeliane a ovest di Tel al-Hawa, nella città di Gaza.Parlando alla stampa, Gallant ha osservato che il prossimo punto decisivo per le Forze di Difesa Israeliane sarà Rafah, una volta che saranno state sconfitte le brigate di Hamas a Khan Yunis. E' ...Netanyahu non cambia linea, Hamas continua ad avanzare richieste che Tel Aviv non prende nemmeno in considerazione ...