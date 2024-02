Mo | apre il fuoco contro truppe israeliane in Cisgiordania | palestinese ucciso da Idf

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tel Aviv, feb. (Adnkronos) - Un uomo armatoche ha aperto illevicino alla città di Dayr Sharaf, in, è statodall'Idf. Lo riferisce Rescuers Without Borders. L'Idf afferma che i riservisti del 7037° battaglione di riserva, che operavano in una postazione militare vicino alla città, hanno risposto all'uomo armato. Secondo il servizio d'emergenza, nello saltri due palestinesi sono rimasti feriti, mentre nessun soldato è stato ferito. L'Idf ha riferito che un proiettile ha colpito l'elmetto di uno dei militari, ma che questi è rimasto illeso.

