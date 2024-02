Mkhitaryan l’inesauribile | quarta da ex! Mourinho si infuriò ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024)è pronto a giocare nuovamente contro la sua ex Roma. L’armeno è uno dei giocatori imprescindibili per Inzaghi. L’Inter se lo coccola. MIKI ? A 35 anni suonatigira che è una meraviglia. Preso a zero dalla Roma, mandando su tutte le furie, si è rivelato uno degli affari più importanti degli ultimi anni dell’Inter. L’armeno è l’equilibratore del centrocampo di Simone Inzaghi, colui capace di giocare 30 partite su 31, 28 su 30 da titolare. Insomma, Inzaghi non ci rinuncia mai. E c’è chi in estate parlava già di possibile panchinaro con l’arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo. Macché,ha messo in panchina pure il centrocampista della Nazionale e non appare preoccupato nemmeno quando in estate toccherà a Zielinski sbarcare in quel di Milano. Sabato sarà la sua ...