Misseri verso libertà | sindaco ' non sia nuovo circo mediatico'

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Noi auspichiamo che non ci sia più lo stessodell'epoca. Credo di no, ma l'augurio è questo, anche per rispetto alla memoria di Sarah e alla sua famiglia. Vogliamo che Avetrana sia ricordata per altro, non per questo triste e doloro evento". Lo dichiara ildi Avetrana, Antonio Iazzi, confermando che nelle prossime ore sarà firmata l'ordinanza della polizia Locale di chiusura al traffico di via Deledda in vista della scarcerazione (prevista per domenica prossima) e del rientro nella villetta di Michele, di 69 anni.ha scontato - ottenendo una riduzione di pena di oltre 400 giorni - la condanna a 8 anni di carcere per la soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, che fu uccisa a 15 anni e buttata in un pozzo il 26 agosto del 2010. Condannate per ...