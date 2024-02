Mirafiori sciopera | Pomigliano trema | tutto fa pensare a una fuga di Stellantis con la cassa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mercoledì 7 febbraio. Parte lo sciopero spontaneo dei lavoratori e delle lavoratrici del secondo turno dello stabilimento di. Al termine delle assemblee della Fiom, gli operai delle carrozzerie escono in corteo dalla porta 2. Giovedì 8 mattina: sciopero e corteo si ripetono. È un segnale preciso e potente: il livello di guardia è stato superato. Migliaia di persone hanno il diritto di sapere cosa sarà del proprio futuro. Elkann e Tavares hanno il dovere di prendere parola e aprire un confronto vero con le lavoratrici, i lavoratori e i loro rappresentanti. Il governo Meloni deve dare risposte e spiegare che cosa intende fare per tutelare il settore dell’automotive in Italia. Sono giorni, ormai, che si susseguono indiscrezioni su una possibile fusione dicon Renault. Elkann smentisce e dichiara che la società è concentrata sulla ...