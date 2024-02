Mirabelli | «Oggi è troppo facile parlare di Calhanoglu… Milan? Non l’ha voluto trattenere»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Massimiliano, ex dirigente del, ha parlato a Tuttosport di quando aveva portato Calhanoglu in rossonero Massimiliano, ex dirigente del, ha parlato a Tuttosport di quando aveva portato Calhanoglu in rossonero. Le sue dichiarazioni: CALHANOGLU – «La gente mi prese quasi per pazzo. In Germania lo conoscevano tutti. Qui si diceva: “Calhanoglu chi?” E si andava su internet per scoprire chi fosse. Poi, quando le persone leggevano che fosse fermo da otto mesi iniziarono a criticare il suo arrivo. Molti non erano contenti. Provi a immaginare, cosa volesse dire per me, presentarsi alportando questo tipo di profilo.di Calha. Ai tempi si fidi, non era ...